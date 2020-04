Le collectif Artgang lance un projet pour soutenir les artistes locaux

Les artisans et commerces locaux doivent faire preuve de créativité pour pallier les conséquences de la crise.

C’est dans cet esprit que le collectif montréalais Artgang, qui détient également une boutique sur le boulevard Saint-Laurent, a lancé l’initiative Royaltees.

«Chaque semaine, des T-shirts uniques, créés en collaboration avec des artistes locaux, sont disponible sur notre site web pendant une dizaine de jours. La moitié du prix de 35$ est remis directement à l'artiste», explique Alexis Masella, un des responsables du projet.

Courtoisie Artgang

«Qu’un artiste vende 20, 40 ou 100 t-shirts, c’est une entrée d’argent qui peut faire une grosse différence.»

En plus de contribuer à sa mission d’offrir une visibilité aux créateurs locaux, c’est aussi une stratégie nécessaire à la pérennité de la boutique.

«Avant même que la crise prenne de l’ampleur, on a compris qu’on devrait développer des façons de minimiser les pertes causées par les annulations d’événements et l’absence de touristes pour une durée indéterminée. On va donc miser gros sur le commerce en ligne. »

Puisque la communauté des designers et des artistes visuels est fortement touchée en ce moment, le programme Royaltees a été modfié et bonifié comparativement aux éditions passées.

Courtoisie Artgang

«Étant donné qu’on ne peut pas faire d’exposition comme les années précédentes, on mise tout sur une campagne en ligne. Pour plusieurs, c’est non seulement plus difficile de vivre de leur art, mais il y a aussi des pertes de contrats en publicité ou en événementiel. Avec le split 50/50 et notre campagne promo, on réduit aussi la pression sur les artistes de devoir promouvoir et vendre leurs créations.»

À l’exception de quelques créateurs internationaux de renom, le collectif Artgang travaille avec une quarantaine d’artistes locaux.

«Plusieurs sont déjà bien établis dans le milieu, mais on trouvait important de faire appel à des talents de la relève. On fait aussi des efforts pour accroitre la visibilité qu’on offre aux femmes créatrices. On voit que le besoin est là et on espère faire profiter les artistes de l'engouement pour l'achat local. Les artistes qu’on a sollicités ont tous très rapidement répondu à l’appel.»

