L’homme qui s’est battu pour les visites en soins palliatifs est décédé

L’homme de Québec qui s’est battu pour pouvoir être accompagné de ses proches aux soins palliatifs malgré la COVID-19 a poussé son dernier souffle lundi. Les membres de sa famille remercient aujourd’hui le gouvernement d’avoir agi avec humanité en leur permettant d'être auprès du malade dans ses derniers instants.

Dany Renaud, 53 ans, est mort lundi après-midi après un combat de près de deux ans contre le cancer du pancréas.

Sa conjointe, Marie-Christine Doucet, s’était battue la semaine dernière pour que la direction de l’Hôpital de Beaupré, où son conjoint était en soins palliatifs, lui permette de le visiter.

Remerciements

C’est finalement une intervention du cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann qui avait permis de relâcher quelque peu les règles. Même s’il n’était pas encore «en fin de vie» selon les critères qui établissent cette période à moins de 48 heures avant le décès, Dany Renaud a pu voir sa conjointe et ses enfants.

«Je leur ai écrit ce matin pour les remercier. Les gens chialent souvent après la politique, mais c’est important que leur travail soit reconnu quand ils le méritent. Je les remercie d’avoir été compréhensifs et humains», confie Mme Doucet, dont le témoignage a permis d’établir une nouvelle directive provinciale pour les soins palliatifs en période de COVID-19. «Je suis contente que ça ait débouché et que ça puisse aider d’autres personnes.»

Depuis vendredi dernier, les gens en soins palliatifs dans les hôpitaux et CHSLD peuvent recevoir un visiteur à la fois, à condition que diverses mesures de protection, comme le port du masque, des gants et de la blouse, soient respectées.

Moments importants

Mme Doucet explique que la permission de visite accordée par le ministère a apaisé son conjoint. Agité et craintif alors qu’il attendait la mort seul mercredi dernier, Dany Renaud était calme et plus serein lorsque sa conjointe et ses enfants ont pu le visiter, depuis vendredi.

«On se divisait la journée en trois: matin, midi et soir, pour pouvoir tous le voir. [...] On dirait qu’il a commencé à se relaxer, à se laisser aller, maintenant qu’on était là. Il se sentait en sécurité, ça se voyait dans ses yeux», explique la femme.

C’est finalement accompagné de son fils que Dany Renaud a rendu l'âme. Son fils, qui aura 18 ans dans quelques semaines, lui avait demandé d’être là pour ce moment spécial.

«J’ai dit à mon fils qu’il souffrait trop, mais qu’il attendait juste sa bénédiction pour se laisser aller. William a pris le relais à 14h et il lui a parlé dans l’oreille. À 15h50, il s’en allait», raconte avec émotion Marie-Christine Doucet. «Il est parti en paix et il ne souffre plus.»

«Ensuite, je ne savais pas si on allait pouvoir, mais ils nous ont laissé un dernier moment tous les trois avec lui dans la chambre. Tout le personnel a été super humain, compréhensif, là-dedans», ajoute la dame qui est extrêmement reconnaissante que le système de santé, aussi imposant soit-il, ait traité leur histoire avec diligence.

«Quand le chrono est parti, le temps file et il faut que ça bouge vite. C’est ce qu’ils ont fait et on les remercie», insiste Mme Doucet.