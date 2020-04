L'Ontario interdit les mouvements de personnel dans ses CHSLD

TORONTO – Le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé mardi que les mouvements de personnel seront désormais interdits entre les différentes ressources d'hébergement à long terme de la province afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

• À lire aussi: Les derniers développements sur la pandémie de COVID-19

Tout comme le Québec, l'Ontario recense plusieurs éclosions majeures de coronavirus dans ses établissements de soins de longue durée.

Entre autres, la résidence Pinecrest Nursing de Bobcaygeon dénombre 29 décès à ce jour, le centre d'Eatonville à Toronto a rapporté 25 morts et la place Anson, à Hagersville, cumule 15 décès et 55 résidents atteints de la COVID-19, soit plus de la moitié des occupants de l'établissement.

À l'image de la Belle Province, l'Ontario permettait aux professionnels de la santé de travailler d'un établissement à l'autre, en fonction des besoins. Or, la province s'est attiré des critiques face à cette façon de faire, soupçonnés d'accélérer la propagation de la COVID-19 d'une résidence à l'autre.

Dès mardi soir, plus aucun travailleur de la santé ne pourra travailler à plus d'un endroit, à toutefois annoncé le premier ministre Doug Ford mardi après-midi.

Aussi, l'Ontario jongle avec l'idée d'interdire aux employés du réseau de la santé possiblement infectés par la COVID-19, mais asymptomatiques de travailler.

«Nous ne voulons pas que d'autres résidences soient infectées», a reconnu la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, en précisant que son ministère continue d'étudier diverses mesures qui pourraient être mises en place pour ralentir la propagation du virus.