Michel Courtemanche effectuera un retour sur scène dans un proche avenir pour offrir à son public ce qu’il entrevoit comme son chant du cygne humoristique.

«C’est quelque chose qui s’en vient et qui va être pas mal mon dernier coup de chapeau par rapport à la scène», a annoncé l’humoriste dans le balado «Devine qui vient souper?» animé par Sophie Durocher et Richard Martineau.

«Si j’aime ça, ce sera mon problème à ce moment-là parce que je ne prévois pas faire de tournée», a-t-il toutefois prévenu.

Écoutez l'extrait ici:

Aux côtés du réalisateur Émile Gaudreault, Michel Courtemanche est revenu sur son départ précipité de la scène en 1997. «Ce que je trouve plate, c’est de ne pas avoir dit adieu à mes fans», a-t-il admis.

L’humoriste, qui s’était par la suite rangé à la réalisation, dit lui-même avoir quitté son public «cavalièrement», sans en faire d’annonce officielle.

Grâce à l’hypnose

«J’ai arrêté parce que je n’étais plus capable de faire de scène, parce que j’étais trop nerveux et pour plein d’autres raisons aussi. Je voulais me débarrasser de mon trac, mais je ne savais pas comment faire», a fait savoir Courtemanche avant de se tourner vers l’hypnose.

«Sur le coup, ça n’a pas marché et des mois plus tard, je suis monté sur scène pour présenter un prix aux Olivier. Zéro nervosité, pas de trac, j’avais juste envie d’aller sur scène pour donner le prix», a-t-il renchéri.

L’humoriste, qui poursuit toujours ses consultations, dit ressentir de nouveau l’énergie qu’il avait alors qu’il faisait de l’improvisation dans les années 1980-1990. Il offrira aussi des conférences avec Marc Gervais sur l’équilibre intérieur lorsque la situation le permettra.

Écoutez le balado complet ici: