Où est le renfort au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval?

LAVAL | Les renforts de personnel se font toujours attendre au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval où le bilan de résidents malades ou décédés de la COVID-19 continue de s’alourdir.

Une préposée aux bénéficiaires de l’établissement a expliqué à TVA Nouvelles comment elle s’était retrouvée être la seule en poste pour s’occuper de 22 résidents mardi matin.

Le ratio est normalement de cinq préposés pour 35 résidents.

«Habituellement on est cinq et on a de la misère à y arriver [...]. Là, ça ne marche plus. Avant, on avait une fille en plus qui entrait pour donner les bains. Mais là, on ne donne plus de bain, les patients doivent rester au lit, en jaquette», a raconté la femme qui souhaite demeurer anonyme.

Cette préposée a aussi témoigné de l’angoisse et de la solitude que vivent les résidents qui ne voient plus leurs familles ni les employés habituels.

Il y en a qui sont quand même assez alertes et qui aimeraient se lever. Ils trouvent ça triste et ils ont peur de mourir», a-t-elle confié.

«Leurs familles ne sont plus là, nous ne sommes plus là. C’est ça que je trouve déplorable. C’est insensé! On les voit partir là. Ils sont comme nos bébés.»

Au total, 120 résidents du CHSLD Saint-Dorothée ont reçu un diagnostic positif de COVID-19. De ce nombre, 26 sont décédés.

Plusieurs postes à pourvoir

Le CISSS de Laval a, par ailleurs, confirmé à TVA Nouvelles que de nombreux postes étaient à pourvoir sur son territoire pour pallier le manque de personnel.

«Avec les mesures mises de l’avant par le ministère, chaque jour, des employés viennent s’ajouter aux équipes de nos CHSLD [...]. La population peut aussi répondre à l’appel pour aider les employés du réseau de la santé quant à la situation liée à la COVID-19. Nous avons besoin de main-d’œuvre et plusieurs postes sont disponibles dans les établissements du CISSS de Laval», a fait savoir le CISSS.