Pas de Konstantin Okulov pour le CH

Le Canadien de Montréal peut oublier l’attaquant russe Konstantin Okulov, du moins, pour la prochaine saison, car celui-ci a accepté une prolongation de contrat d’un an du CSKA de Moscou.

C’est ce qu’a rapporté mardi le média Sport-Express.

Okulov, 25 ans, suscitait l’intérêt de quelques organisations de la Ligue nationale, dont le Tricolore et les Maple Leafs de Toronto. En 2019-2020, il a inscrit 17 buts et 21 mentions d’aide pour 38 points en 56 matchs, ajoutant une aide en trois rencontres éliminatoires.

L’ancien du Sibir de Novossibirsk évolue en Ligue continentale depuis 2013-2014 et en sera à sa quatrième année avec le club moscovite.