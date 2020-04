PGA: pas d’Omnium canadien en 2020?

La PGA devrait annoncer cette semaine qu’elle reprendra ses activités le 11 juin et l’Omnium canadien ne figure pas au calendrier révisé.

Le Charles Schwab Challenge, tenu au Texas, serait le premier tournoi à la reprise, selon les informations du «Golf Digest». Or, c’était lors de cette fin de semaine qu’était prévue l’escale canadienne du circuit.

L’Omnium canadien a vu le jour en 1904, ce qui en fait le troisième plus vieux tournoi de la PGA après l’Omnium britannique et l’Omnium des États-Unis. Seules la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale avaient forcé son annulation jusqu’ici.

Le Charles Schwab Challenge, tout comme les autres tournois prévus cette année, sera disputé à huis clos jusqu’à ce que les autorités de santé publique retirent les directives de distanciation sociale et les interdictions de rassemblement.