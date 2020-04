Produits fermiers pour la cause

Photo courtoisie

Les professeurs du programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) du Cégep de Lévis-Lauzon ont donné récemment une grande partie de la production agricole de la ferme-école à deux organismes de Lévis, le Centre de pédiatrie sociale et le Comptoir alimentaire Le Grenier. Lorsque les activités pédagogiques ont été interrompues en raison de la pandémie, le Cégep devait se départir des animaux de sa ferme-école et de la production de sa serre-école, afin notamment d’éviter le gaspillage. Trente douzaines d’œufs ont été rapidement livrées au Centre de pédiatrie sociale. De plus, si les autorités de la santé publique le permettent, le Cégep souhaite remettre au Centre de 250 à 300 plants pour le potager qui produiront des poivrons, des tomates, de la laitue et des concombres pendant l’été. Le Comptoir alimentaire Le Grenier a, pour sa part, reçu des œufs et quelque 70 laitues que les étudiants ont fait pousser en serre.

Commission Bastarache

On apprend, le 14 avril 2010, que c’est Me Michel Bastarache (photo), un ancien juge de la Cour suprême du Canada, qui présidera la Commission d'enquête sur le processus de nomination des juges au Québec. La Commission aura six mois pour faire son travail. C’est au cours d’un point de presse qui a suivi la réunion du conseil des ministres que le choix de Me Bastarache a été annoncé par le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis.

Anniversaires

Martin Matte (photo), humoriste et comédien québécois, 50 ans...Lily Perron, directrice générale Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec, 52 ans....Magaly Lamarre, styliste vestimentaire...Stephan Dupont, animateur de l’émission Dupont le matin au FM 93, 52 ans...Charles Hamelin, patineur de vitesse sur courte piste, médaillé olympique, 36 ans...Alain Côté, l’autre Alain Côté, natif de Montmagny, défenseur de la LNH (1985-93) avec les Nordiques de 1993 à 1994, 53 ans...Marie-Thérèse Fortin, comédienne, 61 ans...Francine Ruel, comédienne, actrice et animatrice, 72 ans.

Disparus

Le 14 avril 2019. Dmitri Nabokov (photo) 42 ans, joueur de centre russe qui a joué dans la LNH, en 1997, avec les Blackhawks, et, en 1999, avec les Islanders de New York...2018. Milos Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood...2017. Manfred Jung, 76 ans, ténor allemand et chanteur d’opéra...2016. Laurence Chirac, 58 ans, fille aînée de Bernadette Chirac et de l'ex-président français Jacques Chirac...2015. Mark Reeds, 55 ans, assistant-entraîneur avec les Sénateurs d’Ottawa (LNH)...2015. Percy Sledge, 73 ans, chanteur américain connu notamment pour le succès When a Man Loves a Woman...2013. George Jackson 68 ans, chanteur et auteur-compositeur américain de soul blues...2013. Seth Taft, 90 ans, petit-fils du président des États-Unis William Howard Taft...2012. Émile Butch Bouchard, 92 ans, 13e capitaine de l'histoire du Canadien...2011. Roger Drolet, 76 ans, animateur de radio (CKVL de 1972 à 1998) et conférencier...2004. Micheline Charest, 51 ans, cofondatrice de Cinar.