Réduction salariale d’urgence chez Pratt & Whitney Canada

La majorité des quelques 6 000 employés de Pratt & Whitney Canada (PW&C) au Québec verront leur salaire réduit de 10% à compter du 1er juin prochain.

• À lire aussi: Tous les employés de Pratt & Whitney vont retourner au travail

La nouvelle a été communiquée aux employés ce matin par la voie d’un message aux employés, signé par Greg Hayes, président de Raytheon Technologies, la société-mère de PW&C.

«L’impact de la Covid-19 (...) est sans précédent. Et aucune industrie n’a été épargnée, est-il écrit dans la note que nous avons obtenue. (...) L’aviation commerciale aux États-Unis seulement a chuté de 96% et la tendance est globale. Nos partenaires commerciaux ont commencé à réduire drastiquement leurs activités afin de préserver leurs liquidités et protéger leurs besoins à long terme. Et maintenant, nous nous devons faire de même.»

Coupure de 10% et trois semaines de congé

À compter du 1er juin, et ce jusqu’à la fin de 2020, Raytheon impose une réduction salariale de 10% à l’ensemble de ses employés, y compris ceux de ses sociétés affiliées que sont Collins Aerospace et Pratt & Whitney. Les employés concernés se verront aussi imposer cette année 15 jours de congés supplémentaires, sans préciser s’ils devront être pris avec ou sans solde.

Par la même occasion, le président informe ses employés avoir volontairement décidé de réduire temporairement son propre salaire de 20% pour la même période de sept mois, devant prendre fin le 31 décembre 2020. La direction de PW&C a référé nos questions au siège de l’américaine Raytheon, qui ne nous avait pas rappelé au moment d’écrire ces lignes.

Dans sa note aux employés, la direction de Raytheon ajoute que de nouveaux programmes de vacances pour les salariés (payés à l’heure) de Pratt & Whitney et Collins Aerospace seront mis en place pour s’ajuster à la baisse de demande des clients.

Ces changements, varieront selon les pays, les usines et les conventions collectives propres à chaque endroit, est-il indiqué. Les directions de chacune des usines communiqueront les changements à venir directement à leurs employés. Par contre, précise-t-on aussi, ces derniers ne seront pas touchés directement par la réduction salariale temporaire de 10%, annoncée ce matin.

20% en moins pour les syndiqués

Le président local du syndicat Unifor Daniel Guy, a préféré ne pas se prononcer, soutenant que cette annonce ne touche pas les employés syndiqués de PW&C au Québec.

Le 25 mars dernier, la moitié des quelques 2400 syndiqués de P&WC avait été placée en arrêt de travail rémunéré. L’autre moitié était restée en poste, tout comme les 3500 travailleurs non syndiqués de l’entreprise.

Depuis samedi dernier, les employés syndiqués travaillent désormais quatre jours par semaine et subissent du coup une baisse de salaire de 20 %. L’entente spéciale conclue avec l’employeur à cet effet a reçu l’appui de 70 % des syndiqués.

À la bourse de New York ce matin, l’action de Raytheon était en hausse. Peu après 12 :30, son titre avait grimpé de 3,99% pour s’établir à 64,28$US. Depuis le début de 2020, la valeur de son cours a chuté de plus de moitié.