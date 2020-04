Reprise de la construction: des questions subsistent au Saguenay

SAGUENAY | Le redémarrage du secteur de la construction domiciliaire à compter de la semaine prochaine est une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, notamment au Saguenay. Les questions demeurent toutefois nombreuses, autant pour les entrepreneurs que certains futurs propriétaires.

Pour Daniel Blackburn, de Construction Philippe Blackburn à Chicoutimi, la reprise est «une bonne nouvelle, autant pour notre équipe que pour nos clients. Mais est-ce que les fournisseurs seront au rendez-vous lundi prochain?"

Les entrepreneurs ont passé beaucoup de temps au téléphone depuis l'autorisation donnée par le gouvernement Legault dimanche. Il fallait rappeler les travailleurs mis à pied, et s'assurer que les sous-traitants disposent de la main-d'oeuvre nécessaire pour la reprise des chantiers résidentiels, lundi prochain.

«On ne sait pas encore si on aura accès aux matériaux, a souligné M. Blackburn. Est-ce que les produits de plomberie et de céramique seront disponibles? On parle d'une reprise partielle, mais on n'a pas encore la confirmation si les grossistes seront là pour nous répondre.»

La distanciation sociale sera imposée sur les chantiers, ce qui ralentira certains travaux, convient l'entrepreneur, «mais c'est encore mieux que de ne rien faire».

De futurs propriétaires sont aussi aux prises avec un casse-tête.

C’est le cas de Michael Renaud et sa famille, d'Alma, qui devaient entrer en possession de leur future maison de Saint-Gédéon, le 1er juin prochain. L'interruption d'un mois retarde l'échéance au début juillet, mais la famille doit tout de même libérer son domicile actuel le 1er juin.

«Notre chalet est situé à une heure de route, sans équipement pour le télétravail et sans système de lavage, a expliqué M. Renaud. On a trois enfants et on ne sait pas non plus quand ils retourneront à l'école. On cherche une solution.»

Chose certaine, les entrepreneurs ne seront pas pénalisés pour les retards dans la livraison, selon Daniel Blackburn. «C'est la faute du virus, pas des entrepreneurs, a-t-il dit. C'est donc considéré comme un Act of God.»