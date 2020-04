«Sacrifieriez-vous un choix de loterie?» – Gary Bettman

En entrevue sur les ondes du réseau TVA Sports, mardi soir, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a précisé qu’aucune date limite n’avait été fixée pour trancher quant au dénouement de la saison 2019-2020.

Affichant de l’optimisme par rapport à une éventuelle reprise des activités, Bettman a expliqué que la Ligue, dans le but de rester flexible, allait continuer de garder toutes ses options ouvertes et réagir selon l’évolution de la situation. Ainsi, répète-t-il, «rien n’a été approuvé et rien n’a été exclu».

«Je ne peux pas vous donner un chiffre sur une échelle [de 1 à 10] pour ce qui est des probabilités d’un retour, mais on demeure optimistes quant à la possibilité de revenir de la pause», a-t-il indiqué lors de l’émission Dave Morissette en direct.

«J’ai bon espoir que nous pourrons conclure la saison d’une façon juste qui amènera de l’intégrité au plus important trophée de tous les sports [la coupe Stanley]», a ajouté Bettman.

Au final, ce sont surtout les autorités de la santé publique qui décideront du sort de la saison.

«Nous devons d’abord être guidés par les experts médicaux et les acteurs gouvernementaux, a rappelé Bettman. Ce sont eux qui détermineront ce qui est faisable et ce sera à nous d’être prêts et d’opter pour toute option qui fonctionnera selon les circonstances.»

Évidemment, à Montréal, plusieurs partisans ne s’indigneraient pas si le Canadien obtenait un laissez-passer inespéré pour les séries grâce à un format improvisé composé de 24, voire 30 équipes. Mais à ce sujet, Bettman a offert une réponse assez intéressante qui nous rappelle à quel point il est difficile de trouver le scénario approprié et équitable.

«Sacrifieriez-vous une place dans la loterie du repêchage pour une place en séries? a-t-il illustré. Qui sait? Il y a tellement de contingences et de façons de faire pour que les choses soient justes lorsque [et si] nous retournons. Peu importe ce qui est décidé, cela doit être juste et fait avec intégrité.»

Les reins solides

Les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 pourraient-elles avoir des conséquences irréversibles sur certaines équipes de la LNH plus fragiles sur le plan financier?

Par le passé, on a fait grand cas des estrades vides au BB&T Center, domicile des Panthers de la Floride, ou encore au Centre Canadian Tire, amphithéâtre des Sénateurs d’Ottawa situé au beau milieu de nulle part à Kanata.

Bettman s’est toutefois montré rassurant: ses 31 équipes (bientôt 32) bénéficient de bons appuis, de sorte qu’elles traverseront la crise.

«Toutes nos organisations sont stables et sont soutenues par des propriétaires aux reins solides, a-t-il affirmé. Évidemment, si on ne joue pas, il n’y a pas de revenus qui entrent. Mais nous croyons que nous allons résister à cette pause et revenir en force.»