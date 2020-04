Sans crier gare

C’était émouvant, touchant d’entendre Sylvie Fréchette au sujet de Julie Sauvé.

Aussi vibrant cet hommage que lui a rendu Réjean Tremblay. Le décès de cette extraordinaire meneuse de championnes est invraisemblable. À 67 ans, ça ne se peut pas. Une femme splendide et rayonnante extrêmement solide entre les oreilles, passionnée, exigeante. Une coache de grand calibre, une des meilleures têtes de nage synchro de la planète. L’entendre décrire un programme, un exercice ainsi que les efforts des filles, de ses filles, c’était de la poésie. Pour vous et moi, ses entrevues, ses explications étaient une vulgarisation intelligente livrée par une véritable amoureuse de son sport, de ses actrices. Adieu Madame !

Les golfeurs s’emballent dès qu’on parle d’un moindre relâchement dans le confinement. Comment jouer en foursome avec une distanciation ? Faudra-t-il désinfecter la coupe à chaque roulé réussi ? Certains avancent qu’on pourrait jouer seul, un à un. Les scores vont s’améliorer.

Le personnel médical du Canadien a remis un programme individuel d’entraînement à chacun des joueurs afin qu’ils conservent un minimum de conditionnement. Une série d’exercices qui peuvent être effectués sans l’aide d’appareils de gymnase. Un peu de créativité, Messieurs.

VICTOR METE et TOMAS TATAR ont été les deux derniers joueurs du Canadien à recevoir des traitements au Complexe Bell de Brossard.

Au début du grand confinement, on avait demandé aux joueurs de la NHL de demeurer dans la ville de leur équipe mais ce n'est plus le cas...Enwèye à maison.

Le capitaine SHEA WEBER, lui, est resté à Candiac et n’est pas rentré en Colombie-Britannique. La plupart des joueurs sont retournés dans leur patelin, pays, province ou état.

MICHEL THERRIEN et JOSÉE sont revenus sur la couronne nord de Montréal comme SEAN COUTURIER et LAURENCE sont de retour à Drummondville.

Le barbier des sportifs ne fait pas exception. MÉNICK est à la maison et les ciseaux dans leur étui. Un évènement exceptionnel puisque le Figaro de la rue Masson prend des vacances pour la première fois de sa vie. Ayez une pensée pour BRIGITTE qui doit endurer ça à la maison toute la journée.

La situation actuelle rapproche-t-elle les athlètes professionnels et le public ? Chez les joueurs de hockey, on note une hausse de communications via les réseaux sociaux. Plus de commentaires, plus de photos et même plus de confidence sur leur vie privée.

Question de gérant d’aréna. Garder la glace ou la défaire en attendant ?

Question de gérant de club de golf. On prépare le tout ou on attend ?

Les frères « D »

Celui de gauche a maintenant 52 ans et celui de droite aura 54 en août. Vous les connaissez très bien tous les deux. Celui de gauche a été capitaine du Canadien, celui de droite est maire de Varennes.

Sur cette photo, les frères Vincent et Martin Damphousse sont pee-wee AA et ils évoluaient alors pour les Olympiques D’Anjou. Les deux frères ont 16 mois de différence et jouaient dans la même équipe une année sur deux avec, notamment, un certain Luc Robitaille. Les Damphousse étaient deux joueurs de centre et on ne les retrouvait que très rarement sur le même trio même si, de temps à autre, Vincent devenait ailier gauche et Martin ailier droit. Vinny était reconnu pour son habileté à fabriquer de beaux jeux alors que Martin effrayait les gardiens avec son tir, une méchante garnotte, paraît-il.

Les deux frères ont ensuite été repêchés par les Voisins de Laval. Martin a abandonné et n’a jamais porté les couleurs lavalloises alors que Vincent s’est amené avec les Voisins de Mario Lemieux. Il avait 16 ans. Vincent est devenu un merveilleux joueur de hockey alors que Martin est devenu un super denturologiste et un politicien reconnu pour son dynamisme.

Martin a décrit cette photo en confiant que c’était à l’époque où il a donné tous ses trucs à Vincent.

Citation de la semaine

« Vaut mieux être impatient à la maison que patient à l’hôpital »