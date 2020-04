Tournée à Québec, la série Barkskins diffusée le 25 mai

C’est le 25 mai sur la chaîne National Geographic qu’on pourra enfin découvrir la série historique Barkskins, tournée à Québec l'été dernier avec un budget de près de 60 millions et pour laquelle un village du 17e siècle a été recréé à Valcartier.

Le magazine américain Hollywood Reporter a révélé que la diffusion de la première saison s'effectuera sur quatre semaines, alors que plusieurs épisodes seront diffusés un à la suite de l'autre, dès lundi le 25 mai à 21 h.

Grâce à National Geographic, la série rayonnera dans 172 pays et sera traduite en 43 langues. La production avait laissé savoir qu’elle envisageait tourner cinq saisons à Québec, mais il a été impossible de connaître leur plan pour le tournage de la deuxième saison. En raison de la crise actuelle, on peut présumer que tout est sur pause.

D’une ampleur inégalée

Le tournage de Barkskins, d’une ampleur inégalée dans la région de Québec, s’était déroulé dans le plus grand secret de juin à novembre dernier, à Stoneham, Valcartier, Château-Richer, à la Petite-Rivière-Saint-François et dans le Vieux-Québec.

Dotée d'un budget faramineux, la production a construit un village entier du 17e siècle à Valcartier, pour y camper l’histoire de la manière la plus réaliste possible. Plus de 300 techniciens, artisans, acteurs et figurants ont travaillé sur la série.

Photo courtoisie

Basé sur l’adaptation du roman d’Annie Proulx (Brokeback Mountain), Barkskins raconte la découverte de la Nouvelle-France, par le biais de personnages qui tenteront de survivre en Amérique du Nord.

Des dizaines de costumes inspirés des années 1600 ont été confectionnés à la main au Québec. La production a aussi fait appel à des acteurs et figurants des Premières Nations, dont la communauté Huronne-Wendat, entre autres.

La diffusion de Barkskins débutera le 25 mai, à 21 h, sur National Geographic.