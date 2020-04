Trophée Selke : enfin le tour de Sean Couturier?

Sean Couturier serait honoré de remporter le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais comme la majorité des joueurs, sa priorité demeure les succès de son équipe, soit les Flyers de Philadelphie.

À sa neuvième saison avec le club de la Pennsylvanie, Couturier a marqué 22 buts et totalisé 59 points en 69 parties tout en maintenant un différentiel de +21. Il pourrait ainsi obtenir des votes pour le trophée Selke pour une huitième fois depuis le début de sa carrière.

C’est lors de la campagne 2017-2018 qu’il est passé le plus près de l’obtenir, terminant deuxième au scrutin derrière Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles.

«Ce n’est pas une chose sur laquelle je me concentre toute l’année, a-t-il admis mardi, selon le compte Twitter des Flyers. Je crois personnellement que ma saison s’est bien déroulée et celle de l’équipe également. Je suis heureux et honoré d’être mentionné dans les discussions.»

«C’est une autre année au cours de laquelle je me suis amélioré et, comme équipe, nous avons évolué en devenant meilleurs au fil de la saison.»

En bonne posture

Les Flyers font partie des clubs qui étaient sur une excellente lancée lorsque la LNH a décidé d’interrompre la saison, le 12 mars dernier. Ils avaient en effet remporté neuf de leurs 10 plus récentes sorties et n’accusaient qu’un point de retard sur les Capitals de Washington et le premier rang de la section Métropolitaine.

Pas surprenant, donc, que les joueurs de l’équipe soient impatients quant à un retour sur la glace.

«Les gars croient toujours qu’on terminera la saison et qu’il y aura des séries éliminatoires. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais nous sommes optimistes qu’il y aura un club qui gagnera la coupe Stanley. Mais nous ne savons rien pour le moment.»

Couturier, lui, fait ce qu’il peut pour être à son meilleur s’il advenait que la campagne reprenne.

«J’essaie d’être optimiste et de rester en forme. Peu importe quand ça recommencera, je serai prêt. C’est une situation bizarre pour être honnête... Il y a beaucoup d’incertitude.»