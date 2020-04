Une pétition en faveur des transports actifs à Québec

Des organismes demandent à la Ville de Québec de poser des gestes pour faciliter la vie des cyclistes, piétons et joggeurs.

La pétition a été mise en ligne mardi. Il s'agit d'une initiative de plusieurs organismes de la région, soit Accès transports viables, Ça marche Doc!, le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale, Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale et la Table de concertation vélo des conseils de quartier.

Ils demandent à la Ville de Québec de «faire preuve de leadership en ces temps de crise et de mettre en place certaines mesures qui garantiront la sécurité et la distanciation sociale des citoyens et citoyennes de Québec qui désirent pratiquer la marche à pied, le jogging et le vélo».

Les signataires demandent à la Ville de procéder au nettoyage et à l'ouverture du réseau cyclable à la date prévue du 1er mai. Aussi, ils aimeraient que la municipalité mette en place des aménagements temporaires pour faciliter les transports actifs. Par exemple, l'aménagement de rues partagées et la limitation de la circulation automobile sur certaines artères.

La pétition est disponible ici.