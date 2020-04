BÉDARD, Fernand, S.J.



À Richelieu, le 2 avril 2020, est décédé à l'âge de 95 ans, après 77 ans de vie religieuse, le P. Fernand Bédard, S.J. Né à Québec (dans le quartier Limoilou), il était le fils d'Arthur Bédard et de Laurence Trudel. Il entra chez les Jésuites en 1942. Après son noviciat, il fit des études en lettres, en philosophie et en théologie et il fut ordonné prêtre en 1956. Il enseigna au Collège Saint- Charles Garnier durant 15 ans et il se consacra ensuite à donner des retraites spirituelles dans des communautés de religieuses durant 30 ans. Il fut aussi supérieur de deux communautés jésuites de Québec. À partir de 2006, il vécut au château de Bordeaux, une résidence de retraités à Sillery. En 2017, il rejoignit ses compagnons jésuites à l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame de Richelieu pour y recevoir des soins. Lui survivent deux frères: Yvon et Pierre (Janette Dufour, son épouse). Deux sœurs: Monique et Louisette (Jean Paul Broudehoue, son époux). Des nièces et neveux.