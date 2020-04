LECLERC, André



À l'hôpital Hôtel-Dieu, Québec, le 27 mars 2020, à l'âge de 60 ans et 5 mois, après un long combat, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur André Leclerc, retraité du Service correctionnel Canada, fils de feu monsieur Donat Leclerc et de feu madame Gracia (Rachel) Leclerc. Il demeurait à Donnacona.Il a été confié auAndré laisse dans le deuil sa fille Katheryne (Vincent Lamontagne et son fils Félix); son frère Denis (Bernard Lebel); sa tante Jeanne Doré (feu Léo Leclerc); son neveu Frédéric Leclerc, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s, ses collègues pompiers du SSI de Cap-Santé, particulièrement son grand ami Jean Girard (Carole Abel) et leurs enfants : Nathaniel et Vicky ainsi que la famille de Jean-Paul Lamothe en particulier Carolle. Remerciement particulier à tout le personnel du Centre de cancérologie, au personnel des soins palliatifs, 4e étage, de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec et au Dre Michèle Lavoie pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, www.fondationdespompiers.ca/faire-un-don