70 citoyens déclarés positifs au coronavirus à Boisbriand

Deux semaines après l’ordonnance d’une quarantaine stricte à Boisbriand imposée par la Direction de la santé publique, le bilan ne s’améliore pas au sein de la communauté juive hassidique qui compte environ 4000 citoyens.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides recensait plus de 70 citoyens testés positifs à la COVID-19, en date d’hier. Heureusement, on ne rapporte aucun décès au sein de la communauté.

La semaine dernière, ce sont près de 200 membres de la communauté juive ultra-orthodoxe Tosh Kyrias de Boisbriand qui ont manifesté leur mécontentement contre les mesures de confinement et de quarantaine que leur a imposées le gouvernement après qu'un foyer d'éclosion y eut été décelé.