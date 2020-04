BOIVIN, Thérèse Hamel



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Thérèse Hamel, épouse de feu monsieur Germain Boivin, fille de feu Salomon Hamel et de feu Marie-Anne Chouinard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Lise, Carole (Juvenal Corriveau), Manon (Michel Gauthier) et Richard (Lise Pleau), ses 14 petits-enfants, ses frères et sa soeur: Léo, Micheline et Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Clairette, Lucie, Robert (Micheline Pilote), Réjean (Ghislaine Richard), Odette (Jacques Lalanchette) et Aurore (Dan Thibeau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.