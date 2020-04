Au tour de Gallagher et de Suzuki de dire merci

Deux autres joueurs du Canadien de Montréal, Brendan Gallagher et Nick Suzuki, ont tenu à souligner à leur façon les efforts des travailleurs de la santé de la ville, puisqu’ils se sont associés avec un restaurant pour fournir 2000 repas.

Selon le site NHL.com, les deux attaquants du Tricolore ont collaboré avec La Medusa afin de nourrir les employés de l’Hôpital général de Montréal pendant la lutte au coronavirus. Leur contribution a ainsi donné le coup d’envoi à une initiative de la fondation de cet établissement. «Ensemble, ravitaillons nos équipes» vise à soutenir les équipes médicales de l'hôpital en leur distribuant notamment des collations et des repas sains et nutritifs, ainsi que de l’équipement de protection supplémentaire.

Martin Chevalier / JdeM

«C'est simplement une façon de faire passer le message et de montrer notre appréciation pour tout le travail qu'ils font pour notre communauté en ce moment de crise, a déclaré Gallagher au site officiel du Canadien. Je dirais que c'est assez héroïque. [...] Ils passent leur journée à s'occuper des gens qui luttent contre cette maladie. Ils ont la force de se lever chaque jour pour aller travailler et recommencer. L'impact qu'ils ont sur le monde est incroyable.»

«J'ai beaucoup d'appréciation pour le personnel médical, a noté Suzuki, qui a été convaincu par son coéquipier. J'ai été à l'hôpital plusieurs fois, et le travail qu'ils font pour chaque patient est énorme. Ils s'occupent si bien d'eux. Ils se mettent en danger. Tout le monde a besoin d'eux. Ils savent qu'ils doivent faire le travail. C'est un peu comme une équipe de hockey. Leur équipe fait un travail formidable et on a seulement besoin de les aider.»

À la fin mars, le défenseur Jeff Petry et son épouse Julie ont offert 2500 $ pour payer des repas aux employés d’hôpitaux montréalais.