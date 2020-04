Bettman promet une solution «juste et équitable»

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman persiste et signe: le format des prochaines séries éliminatoires sera équitable pour toutes les équipes présentement dans la course advenant un retour au jeu.

«Peu importe ce que nous ferons pour revenir, ce sera juste et équitable, a-t-il mentionné, mercredi, lors d’une entrevue accordée à FOX Business Network. Il y a environ sept équipes qui frappent à la porte des séries et ces formations n’ont pas toutes joué le même nombre de matchs.»

Présentement exclus des éliminatoires en vertu des points au classement, les Islanders de New York, les Rangers de New York et les Panthers de la Floride sont au coeur de la lutte dans l’Association de l’Est tout comme plusieurs clubs, dans l’Ouest, dont le Wild du Minnesota.

«J’ai bon espoir que nous pourrons conclure la saison d’une façon juste qui amènera de l’intégrité au plus important trophée de tous les sports [la coupe Stanley]», avait déjà mentionné Bettman, mardi, lors de son passage à l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports.

Aucun chèque de paie

En attendant qu’une décision soit prise, le réseau TSN rapportait par ailleurs que les joueurs de la LNH n’avaient pas reçu leur chèque de paie, mercredi. L’Association des joueurs doit se prononcer, cette semaine, sur le montant perçu devant être mis en fiducie. D’ici là, selon ces mêmes informations, les joueurs ne pourront pas toucher à leur paie. Ils pourraient d’ailleurs devoir la mettre au complet en fiducie.

En bref, l’incertitude continue de planer, autant pour les joueurs que pour les propriétaires et le commissaire.

«Je ne peux pas vous donner un chiffre sur une échelle de 1 à 10 concernant les probabilités d’un retour, mais nous demeurons optimistes quant à la possibilité de revenir de la pause», avait également indiqué Bettman, mardi, lors de l’émission «Dave Morissette en direct».