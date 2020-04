Céline Dion salue les héros de l’épidémie dans une vidéo

Céline Dion a publié une vidéo dans laquelle elle salue «le travail héroïque» des professionnels du domaine médical, des travailleurs sociaux et des fournisseurs de services essentiels comme les épiceries et les livreurs.

• À lire aussi: Céline Dion chantera pour les travailleurs de la santé

Mis en ligne mercredi après-midi, le message d’un peu moins de deux minutes montre la chanteuse rendre hommage aux intervenants de première ligne «qui vont travailler tous les jours en risquant leur vie pour nous».

«Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s’inquiètent, mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver», déclare la star devant l’objectif.

«Nous saluons votre courage, poursuit-elle. Merci pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en serons éternellement reconnaissant.»

«Soyez prudents»

Reconnaissant que nous vivons présentement des moments «incroyablement difficiles», Céline Dion, sobrement maquillée et vêtue, profite également de l’occasion pour encourager les gens à «rester à la maison».

«Si vous devez sortir, assurez-vous de respecter les règles de distanciation sociale, implore-t-elle. Prenons soin les uns des autres. Et je suis certaine qu’ensemble, nous réussirons. Soyez prudents.»

Deux versions de l’allocution de Céline Dion ont été enregistrées : une en français, une en anglais. Le message demeure le même dans chaque vidéo.

Réémergence

L’artiste de 52 ans s’était faite plutôt discrète depuis le début du confinement. Il y a près d’un mois, elle avait publié un mot dans lequel elle disait qu’elle traversait cette période à la maison, en famille, et qu’elle prenait les précautions nécessaires pour rester en santé. Le week-end dernier, pour Pâques, elle dévoilait une photo d’elle portant des oreilles de lapin.

La diva de Charlemagne réémergera samedi soir puisqu’elle participera au concert-bénéfice One World : Together At Home. Au Québec, cette émission spéciale sera présentée sur VRAK et CTV dès 20 h.