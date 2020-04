Confinée, une rameuse australienne bat un record du monde

SYDNEY | Georgina Rowe s’entraînait à l’aviron sur sa machine, confinée à Sydney à cause du coronavirus et frustrée d’attendre un an de plus pour les Jeux olympiques... tant et si bien qu’elle a battu un record du monde en salle.

L’Australienne de 27 ans, membre de l’équipe nationale de huit féminin et également pratiquante de l’aviron en salle, a terminé son parcours virtuel de 21,097 km sur un rameur Concept2 en 1 heure, 19 minutes et 28,4 secondes... pulvérisant le record du semi-marathon de plus de 40 secondes !

Le record était jusque-là détenu par l’Américaine Esther Lofgren, membre de l’équipe championne olympique du huit en 2012 à Londres.

«C’est un défi psychologique, parce que vous êtes seule, vous n’avez pas votre équipe avec vous», a affirmé à l’AFP Lucy Benjamin, porte-parole de la fédération australienne d’aviron.

«Record du monde ou pas, je voulais juste faire ma distance pour garder la forme», a déclaré Georgie Rowe à la chaîne ABC.

Lorsqu’elle a réalisé qu’elle était dans les temps du record, elle a été prise d’un doute sur la distance exacte à parcourir : 21,097 ou 21,0975 km ? Dans le doute, elle a poussé jusqu’à 21,098.