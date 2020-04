COVID-19 : les travailleurs québécois plus inquiets qu’ailleurs au pays

Les travailleurs québécois de première ligne se sentent moins en sécurité que leurs collègues des autres provinces.

C’est ce que révèle un sondage mené par la firme Angus Reid pour le compte de l’entreprise de ressources humaines ADP Canada spécifiquement sur les impacts de la COVID-19 sur les travailleurs canadiens.

Ainsi, 63 % des Québécois qui doivent se rendre au travail en ce moment se sentent en sécurité, soit le plus bas résultat au pays. En moyenne, les trois quarts des travailleurs canadiens de première ligne disent se sentir en sécurité sur leurs lieux de travail.

«Les employeurs devraient fournir des mises à jour fréquentes concernant les mesures que leur organisation prend pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, indique la directrice générale d’ADP Québec, Elvira Ciambella. De plus, transmettre régulièrement aux employés les informations provenant des agences de santé publique reconnues peut limiter la propagation de désinformation et les craintes entourant la maladie.»

C’est aussi au Québec (44%) où les travailleurs, toutes catégories confondues, sont les plus enclins à ressentir une pression à travailler durant la COVID-19 par rapport au reste du pays (29%).

«Pour les soutenir, il est essentiel que les organisations maintiennent un environnement sûr, soit en mettant en place un système de rotation du personnel, des routines de nettoyage, en limitant les interactions et les heures d’ouverture pour les commerces essentiels, soit en établissant des canaux de communication», mentionne Elvira Ciambella, à ce sujet.

Concernant les mesures de sécurité mises en place par les employeurs, c’est aussi au Québec que les travailleurs rapportent le moins de précautions.

Par exemple, 48 % des employeurs au Québec encouragent la distanciation physique contre une moyenne nationale de 58 %. De plus, 45 % d’entre eux ont augmenté la désinfection et le nettoyage des espaces de travail contre 56 % à l’échelle du pays, selon les employés sondés par Angus Reid.

Aussi, à peine 18 % des employeurs au Québec ont installé des barrières de protection pour leur personnel contre une moyenne nationale de 28 %, rapportent les employés contactés pour ce coup de sonde.

À noter, 96 % des Québécois qui télétravaillent se sentent en sécurité pendant la pandémie.