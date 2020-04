[EN DIRECT MERCREDI 15 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

DERNIER BILAN | 6h49

PLANÉTAIRE

Cas: 1 996 681

Morts: 127 590

Rétablis: au moins 494 939

CANADA

Atteints par le virus: 27 063, dont 14 248 au Québec

Décès : 903, dont 435 décès au Québec

Toutes les nouvelles du mercredi 15 avril 2020

7h19 | La SQDC refuse de payer ses salariés en isolement volontaire.

7h18 | Le Tour de France aura lieu du 29 août au 20 septembre.

6h49 | OMS: la Chine «vivement préoccupée» par la suspension de la contribution américaine.

6h26 | Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi que «tout» serait fait pour reconstruire Notre-Dame en cinq ans, comme il s’y était engagé il y a un an après l’incendie de la cathédrale de Paris.

5h19 | Le bilan quotidien de la pandémie baisse en Espagne à 523 morts.

L'Espagne a recensé mercredi 523 morts dus à la pandémie de COVID-19 en 24 heures, un chiffre en baisse après le rebond enregistré mardi, a annoncé le ministère de la Santé.

5h10 | Le FMI accorde 230 millions de dollars d'aide au Burkina et au Niger.

5h08 | OMS: l'Allemagne dénonce la suspension de la contribution américaine.

L'Allemagne a dénoncé mercredi la suspension par les États-Unis de Donald Trump de leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), jugeant que «blâmer n'aide pas» en période de pandémie de nouveau coronavirus.

«Nous devons travailler en étroite collaboration contre la COVID-19. Un des meilleurs investissements est de renforcer les Nations unies, en particulier l'OMS, qui est sous-financée, par exemple pour le développement et la distribution de tests et de vaccins», a estimé sur Twitter le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas.

Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

4h21 | L'opposition britannique demande une stratégie de sortie de confinement.

Le chef du Labour, principal parti d'opposition britannique, a pressé mercredi le gouvernement de présenter une stratégie de sortie du confinement, arguant que la population avait besoin «de voir une lumière au bout du tunnel».

3h37 | Confinée, une rameuse australienne bat un record du monde.

Georgina Rowe s'entraînait à l'aviron sur sa machine, confinée à Sydney à cause du coronavirus et frustrée d'attendre un an de plus pour les Jeux olympiques... tant et si bien qu'elle a battu un record du monde en salle.

2h06 | Après un mois de fermeture, les écoles danoises commencent à rouvrir.

Les écoles ont timidement rouvert mercredi au Danemark après un mois de fermeture en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Le royaume est le premier pays européen à rouvrir ses garderies, écoles maternelles et primaires après l'instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l'épidémie.

1h39 | Les ministres néo-zélandais baissent leur salaire de 20%.

La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé mercredi que les membres de son gouvernement et elle-même avaient décidé de baisser leur salaire de 20% sur six mois, par solidarité avec leurs compatriotes touchés de plein fouet par les répercussions économiques de l'épidémie de COVID-19.

0h58 | Les Sud-Coréens votent malgré l'épidémie.

Prise de température générale, isoloirs spéciaux pour les électeurs fiévreux, bureaux de vote dédiés aux personnes en quarantaine... Les Sud-Coréens sont sortis mercredi en nombre pour aller élire leurs députés, en dépit de la menace du nouveau coronavirus.

La Corée du Sud est un des premiers pays confrontés à l'épidémie qui organise malgré tout des élections nationales, et des mesures drastiques ont été prises pour permettre la tenue du scrutin.