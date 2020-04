NADEAU, Francine



Au centre d'hébergement de Limoilou, le 7 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Francine Nadeau, épouse de monsieur Gaston Larouche, fille de feu Adrienne Carrier et de feu Léo Nadeau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Alain et Martin (Virginie Rochet); son frère et sa sœur: Grégoire (Micheline Vallée) et Solange (Michel Bélanger); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et particulièrement les membres de l'équipe soignante du centre d'hébergement de Limoilou pour leur dévouement, leur accueil chaleureux et empathique et les bons soins qu'ils ont prodigués à Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com