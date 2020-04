Hal Gill a aimé jouer avec P.K. Subban

À la retraite depuis déjà plusieurs années, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Hal Gill convient que P.K. Subban prenait de la place dans le vestiaire, mais que pour lui, c’était un bon coéquipier avec lequel il avait développé une belle relation.

«Quand j’étais jeune, je parlais fort, j’étais parfois un peu déplacé. Les Raymond Bourque, Dave Ellett et Ken Baumgartner me remettaient à ma place. Mais le hockey a changé. Je n’ai jamais voulu réprimander P.K., au contraire, on a développé un partenariat», a affirmé Gill, dans une entrevue menée par le journaliste Louis Jean, du réseau TVA Sports.

Quant à ses propres débuts, Gill parle évidemment de ses premières années chez les Bruins de Boston à compter de 1997.

«C’était vraiment agréable jouer avec lui, a repris Gill, à propos de Subban. Parfois, il s’emportait un peu dans les médias et il fallait le rappeler à l’ordre. Mais nous parlions beaucoup sur le banc. Je l’appelais parfois après le souper, la veille d’un match, pour lui rappeler l’importance de la rencontre à venir. On développait des stratégies ensemble. J’ai essayé de l’aider et il m’a beaucoup aidé aussi. Il jouait avec tellement de passion. Il voulait tellement faire la différence que ça m’a fait sortir de ma coquille.»