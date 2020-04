Justin Williams n’est pas stressé par son avenir

Le vétéran attaquant des Hurricanes de la Caroline Justin Williams n’a pas pris de décision quant à la suite de sa carrière, mais il refuse de fermer complètement la porte pour le moment.

Âgé de 38 ans, l’Ontarien a tardivement décidé de prendre part à la saison 2019-2020, si bien qu’il a été limité à 20 parties. Il a inscrit huit buts et totalisé 11 points. Maintenant, en raison de la pandémie de COVID-19, il a peut-être joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais cette incertitude ne le dérange pas.

«Je pense à mon futur souvent. Je n’avais pas besoin de pause pour y penser, a-t-il avancé lors d’un épisode de la baladodiffusion NHL @TheRing mis en ligne mardi. Mais puisqu’il y a tant d’incertitude pour tout le monde à propos des prochains mois, je n’ai pas pris le temps de m’asseoir pour y penser.»

«J’étais très confortable l’année passée de ne pas savoir et présentement, je vis bien avec la situation. Je vis ma vie. Si l’intérêt est là et que je suis capable de joueur contre les meilleurs, alors je me donne l’opportunité de la faire. C’est pourquoi je suis revenu cette année.»

Camp nécessaire?

Williams a par ailleurs avoué qu’il a eu besoin de quelques matchs pour retrouver sa forme cette saison. Il est ainsi bien placé pour comprendre l’impact de cette pause inattendue sur les joueurs. Ses arguments tendent à prouver qu’un camp d’entraînement sera nécessaire avant la reprise des activités.

«Quand vous jouez plusieurs matchs, votre corps s’habitue à la charge de travail et vous vous sentez bien. Vous avez l’impression que vous pouvez patiner pour toujours. Mais quand vous prenez une pause de quelques semaines, ça vous frappe vraiment.»

«Vous n’êtes plus dans la même forme. Les jeux que tu croyais pouvoir faire, tu ne peux plus les faire. Les 10 secondes supplémentaires que tu pouvais passer sur la glace, tu ne peux plus le faire. Ce sera difficile quand la saison reprendra.»

Problèmes mathématiques

En attendant cette chance de prolonger la saison, Williams se garde occupé en jouant au golf, ce qui est permis en Caroline du Nord. Il aide également ses enfants à effectuer quelques exercices éducatifs, bien qu’il ne reconnaisse pas les techniques pour résoudre les problèmes.

«Parfois, je regarde un exercice que doit faire mon fils et je lui explique comment on arrivait à une solution quand j’étais à l’école. Il me répond: "ce n’est plus comme ça qu’on fait maintenant!" C’est probablement quelque chose qui arrive à tous les 15 ans, ces changements de méthode», a-t-il philosophé.