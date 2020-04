La mère de Steven Finn emportée par le virus

Habitué de commenter les chiffres, les statistiques ont pris une tout autre dimension pour l’analyste sportif et l’ex-Nordique Steven Finn lorsqu’il a réalisé que sa mère, décédée de la COVID-19 cette semaine, faisait désormais partie du bilan quotidien du premier ministre François Legault.

« Ma maman fait partie des 75 décès reliés au COVID 19 hier [mardi] au Québec. Tu vois les stats de façon différente », a écrit Steven Finn sur les médias sociaux pour annoncer le triste décès de sa mère.

« Ça m’a frappé. Tu vois les corps, la morgue. On entend les statistiques tous les jours, mais c’est des vies humaines, nos proches, les voisins », raconte-t-il en acceptant de parler de ce qu’il a vécu.

Résidente du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, l’un des épicentres de la crise au Québec, Corine Lavoie a malheureusement été infectée par le virus. Souffrant de démence et d’Alzheimer, la mère de l’ex-joueur était déjà faible lorsqu’elle a contracté la grippe.

Dans les derniers jours, Mme Lavoie était incapable de manger, fiévreuse et avait de plus en plus de difficulté à respirer. Les employés ont malheureusement constaté que la fin approchait.

Photo courtoisie

Un dernier appel vidéo

Avant qu’elle ne parte, M. Finn a cependant pu profiter de « la bonté » d’une infirmière qui a pris le temps de faire un appel FaceTime afin qu’il voie sa mère une dernière fois. « Elle était sûrement débordée, mais elle a pris le temps pour que je parle à ma mère », raconte-t-il avec reconnaissance.

« Merci Amélie ! », a répété Steven Finn sans avoir eu le temps, dans l’émotion, de lui demander son nom au complet. « L’empathie que j’ai ressentie c’était incroyable, c’est du monde incroyable », plaide-t-il.

L’analyste se rendait souvent au CHSLD Sainte-Dorothée visiter sa mère. « On finit par connaître le staff et les bénéficiaires. »

Des mots rassurants

Il a été d’autant plus impressionné par la « chaleur » de l’infirmière Amélie, qui en était à son premier quart de travail au CHSLD Sainte-Dorothée, alors qu’elle était venue prêter main-forte.

« Elle avait commencé hier [mardi], elle ne connaissait pas ma mère, elle venait juste d’arriver », raconte M. Finn. Au-delà du geste d’Amélie, le fils endeuillé a une pensée pour tous les employés des CHSLD qui travaillent actuellement au péril de leur santé. « C’est comme aller à la guerre », illustre-t-il.

Corine Lavoie est partie quelques heures après que son fils lui eut parlé par vidéo. « Je lui ai dit d’arrêter de se battre, de partir en paix », raconte Steven avec force.

L’ancien joueur de hockey lui a aussi parlé de son fils, Cédric, décédé en 2017 d’un cancer. « Mon garçon va l’accompagner ».

Sa mère a entrouvert un œil pendant la discussion. Un petit signe qui « a fait du bien » au fils juste avant de mettre un terme à leur dernière discussion avant son départ quelques heures plus tard.

Au-delà de son drame, Steven Finn remarque à quel point les résidences de personnes âgées comme Sainte-Dorothée « sont en train de se vider ». « C’est triste, comme société on doit se regarder dans le miroir », en faisant référence à la façon dont les aînés sont traités.