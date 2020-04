La revue Les libraires en version numérique

Distribuée habituellement chez les libraires et dans les bibliothèques, la revue Les libraires a lancé exceptionnellement son numéro d’avril et mai en version numérique.

La revue imprimée à 35 000 exemplaires propose des chroniques et des suggestions de lectures des libraires indépendants. Le numéro 118 est une édition de 90 pages.

La thématique de ce numéro, qui tombe à point, pose la question Que peut la technologie pour la littérature? Elle aborde le livre numérique, le livre audio, les balados et les jeux vidéo.

La couverture de cette édition numérique est une création de l’américaine Emil Ferris, auteure de la bande dessinée Moi, ce que j’aime, c’est les monstres.

On retrouve aussi des entrevues avec Natalia Hero, Mélissa Grégoire, Virginie DeChamplain et Emil Ferris. Il y a aussi des entrevues avec quatre auteurs pour adolescents, soit Edith Chouinard, Maryse Pagé, Karine Glorieux et Laurent Chabin.

On peut télécharger le numéro 118 à l’adresse revue.leslibraires.ca/numeros/numero-118.