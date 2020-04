L’art accessible et à porter... du visage

L’artiste peintre québécoise Gisèle Boulianne a été littéralement emportée par une idée de son partenaire d’affaires, Le Galeriste, qui lui a proposé d’offrir de «l’art-à-porter» sur des masques lavables et réutilisables.

L’artiste qui possède sa propre galerie d’art sur la rue Sault-au-Matelot travaille depuis deux ans en partenariat avec la compagnie montréalaise qui propose des vêtements et des objets de décorations sur lesquelles sont imprimées des œuvres d’art.

Si la peintre avait vu jusqu’ici certaines de ses œuvres comme « les couleurs de l’âme» et «Marina» être reproduites sur des robes ou des foulards, jamais elle n’aurait pu penser que son art allait se retrouver sur le visage du peuple confiné.

Courtoisie

«Depuis que les musées et les galeries ont été fermés, on était tous un peu sonnés... comme si les choses venaient de tomber à plat... Je me demandais sincèrement quoi faire et cette merveilleuse idée est arrivée», a mentionné l’artiste, enthousiaste, lorsque jointe par le Journal.

Lavables et réutilisables

Pour une douzaine de dollars, les personnes qui désirent porter un masque pourront donc le faire en promenant l’art québécois sur leur visage tout en faisant la promotion de l’achat local.

Les masques personnels sont lavables, fabriqués au Canada, ils sont offerts pour les enfants et les adultes et, à l’intérieur se trouve un rappel des mesures de sécurité de la COVID-19. De plus, un serre-nez qui se retire pour le lavage est inclus et ils sont prérapetissés.

« En plus, ils sont super doux et sèchent très rapidement!», a ajouté l’artiste débordante de reconnaissance et très fière de pouvoir proposer ce produit unique.

« Hier, j’ai mis cinq modèles en ligne sur ma page personnelle et depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner et les courriels entrent l’un derrière l’autre», a-t-elle ajouté en précisant que les commandes allaient également pouvoir être passées directement sur le site web de sa boutique via le www.giseleboulianne.com.

Comme quoi, en cette période plutôt triste, les gens ont besoin de beauté et d’originalité.