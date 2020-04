Le Golf Métropolitain ouvert au moins jusqu’en 2030

Il n’y aura pas de développement immobilier sur le Golf Métropolitain à Québec avant 2030, a appris Le Journal. La direction s’est entendue avec le propriétaire du terrain, le Groupe Dallaire, pour un bail de 10 ans.

«On ne savait pas ce que Michel Dallaire souhaitait faire avec ce terrain après 2020. Là, on sait qu’il n’y aura pas de construction avant plusieurs années et que le golf va continuer ses activités», indique au Journal l’ancienne copropriétaire du site, Marie-France Carrier.

Au cours des dernières années, le Golf Métropolitain qui possède deux 9 trous a fait l’objet de plusieurs rumeurs de fermeture. Il faut dire que l’annonce de la vente du site au Groupe Dallaire avait été réalisée en 2008.

C’est toutefois à la fin 2020 que le promoteur immobilier de Québec deviendra actionnaire à 100 % du lopin de terre.

De l’autre côté de l’autoroute Henri-IV, Groupe Dallaire travaille déjà sur l’aménagement de l’Espace d’innovation Chaveau. Ce site situé au nord de l’avenue Chauveau devrait héberger plusieurs immeubles industriels.

Une catastrophe

Même s’ils ne savent pas si la saison de golf pourra être lancée en raison des mesures pour ralentir la propagation de la COVID-19, les responsables du Golf Métropolitain vont commencer cette semaine les travaux sur le terrain en prévision d’une ouverture.

Selon Mme Carrier, il serait «catastrophique» d'annuler la saison. Elle estime que son industrie peut facilement respecter les mesures sanitaires.

«On ne touche pas à personne. Le risque est faible», répond la femme d’affaires. «C’est possible de mettre des mesures de sécurité. Au pire, on peut même ne pas mettre les drapeaux et dire que les trous sont au centre des verts. Dans la boutique, c’est une personne à la fois», poursuit-elle.

Pour la prochaine décennie, la direction du golf de Québec ne prévoit pas réaliser de travaux majeurs. «Des investissements seront toutefois effectués chaque année pour entretenir le terrain», conclut Mme Carrier.