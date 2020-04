Les activités des cadets annulées

Toutes les activités entourant l’entraînement des cadets, incluant les camps d’été, ont été annulées par Ottawa.

Dans la région de Québec, des milliers de jeunes passent une partie de la période estivale à la base militaire de Valcartier ou à Bagotville, au Saguenay. Ailleurs au Québec, des cours sont aussi donnés à Saint-Jean-sur-Richelieu. À travers le pays, les retombées de ces activités d’été sont très importantes pour les secteurs touchés.

La décision d’annuler les activités a été prise afin d’assurer la sécurité de tous.

On souhaite également que les ressources médicales et les installations puissent être mises à la disposition des Forces canadiennes pour aider la population dans le besoin.

Le commandant du Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers juniors canadiens a pris la décision d’annuler toutes les activités en personne liées aux programmes des cadets et des RJC jusqu’au 31 août 2020.

La liste comprend l’entraînement local, les activités et voyages des corps et escadrons, l’entraînement estival des cadets, la formation en classe des officiers du Cadre des instructeurs de cadets et, en coordination avec l’Armée canadienne, les sessions intensives d’entraînement des RJC.

Les cadets et les RJC ne seront pas pénalisés pour avoir manqué le reste de l’année d’entraînement 2019-2020.