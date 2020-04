Les Alcooliques anonymes réfugiés sur Internet

Les Alcooliques anonymes ont trouvé refuge sur le web pour continuer de se rencontrer en temps de pandémie. Une nouvelle façon de faire si prometteuse qu’elle pourrait se poursuivre après un retour à la normale.

Les confréries de dépendants aux narcotiques et à la cocaïne aussi ont fait de même, pour ne laisser tomber personne en ces temps où les rassemblements, tant publics que privés, sont interdits par la police pour éviter la propagation de la COVID-19.

Il y a maintenant des rencontres virtuelles à toute heure du jour chez les AA via la plateforme Zoom, et n’importe qui peut se connecter de n’importe quelle ville.

«Le contact humain est très important. Essayer de combattre cette maladie seul, avec toute la bonne volonté qu’un alcoolique peut avoir... Je pense que la force du Nous est une façon de pouvoir gérer notre maladie qui est l’alcoolisme», explique Sylvain, représentant pour la région 90, qui couvre l’ouest de la province, sobre depuis neuf ans.

Il est par ailleurs possible de se joindre à une réunion en cachant la caméra, sans donner son nom complet, ce qui peut faciliter les premiers pas, selon lui.

Cette nouvelle méthode a aussi fait ses preuves chez les Cocaïnomanes anonymes, selon Éric (nom fictif), abstinent depuis 14 ans. Il y a quelques rencontres virtuelles par jour avec des dizaines de participants.

«Ça répond à un besoin énorme. Les gens étant confinés, il y en a qui sont déprimés. La tentation est d’autant plus grande, pour passer le temps et se désennuyer», explique-t-il.

La Dre Marie-Ève Morin affirme que les troubles de dépendances sont en hausse en ce moment.

«Les gens sont souffrants, et quand on souffre, on veut se soulager, ce qui est humain», dit-elle.

Ces rencontres virtuelles pourraient se poursuivre après la crise. Cependant, les réunions en personne resteront toujours plus efficaces, selon l’expert en dépendance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Jacob Amnon Suissa.

«Les émotions passent plus en personne. Ils peuvent se donner [des accolades]. Ils peuvent le faire jusqu’à un certain point par internet, mais ce n’est pas aussi fort parce que les cinq sens ne sont pas présents», explique-t-il.

Prudence à la maison

Par ailleurs, la prudence est actuellement de mise pour les personnes dont la consommation augmente depuis qu’ils sont confinés à la maison, prévient la directrice générale de la Maison Jean Lapointe, Anne Élizabeth Lapointe.

«La crise passée, il y a des gens qui vont revenir par eux-mêmes à une consommation normale. Mais malheureusement, il y a des gens, peut-être plus vulnérables, qui ne seront pas capables de le faire, et pour eux, il va y avoir du soutien», indique-t-elle.

Des rassemblements téléphoniques ont également été ajoutés chez les AA, notamment dans la région de Montréal.

Éduc’alcool recommande un maximum de 2 consommations par jour chez les femmes, 3 par jour chez les hommes, et rappelle de ne pas boire de l’alcool tous les jours.