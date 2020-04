Les sociétés d’État maintiennent leurs commandites

Malgré l’annulation des festivals et des événements publics en raison des mesures pour ralentir la COVID-19, les principales sociétés d’État maintiennent leurs commandites. Un butin qui s’élèvera à plus de 33 M$ cette année.

« Il faut appuyer ces événements même s’ils n’auront pas lieu, afin qu’ils reviennent l’an prochain », indique au Journal le porte-parole de la Société des alcools du Québec (SAQ) Mathieu Gaudreault.

Ce sont 5 M$ que la SAQ prévoit verser à environ 300 festivals et organismes à but non lucratif au cours de l’année 2020.

La direction a précisé hier que les responsables d’événements peuvent encore faire des demandes pour les prochains mois, et que chaque dossier sera analysé.

Du côté d’Hydro-Québec, l’enveloppe budgétaire pour les dons et commandites devrait atteindre 18 millions $. Et le fournisseur d’électricité ne prévoit également pas resserrer les cordons de sa bourse.

Des centaines de chèques

Hydro-Québec prévoit faire des chèques à près de 575 organisations à travers la province, dont le Festival de la chanson de Tadoussac, le Salon du livre de la Côte-Nord et les Francos de Montréal.

En début d’année, rappelons que la société d’État avait revu sa politique d’engagement social afin de mieux cibler les organisations avec des besoins financiers.

Loto-Québec confirme qu’elle conservera ses commandites signées, que l’événement soit reporté ou annulé. Cela représente environ 10 millions $. Ce montant n’inclut toutefois pas les sommes versées à des organismes sans but lucratif. L’an dernier, cette cagnotte avait été de 16,1 millions $.

« Nous suivons la situation de près et demeurons en lien étroit avec nos partenaires », affirme le directeur des affaires publiques, Patrice Lavoie.