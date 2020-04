L’hôpital de Chicoutimi vient en aide au CHSLD de la Colline

SAGUENAY – La direction de la santé publique rapporte cinq nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un total de 175 personnes infectées. Quatre de ces nouveaux cas proviennent du CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord. Il s’agit de trois résidents et d’un employé.

• À lire aussi: [EN DIRECT MERCREDI 15 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Le virus continue de se propager dans cet établissement alors qu'on a cruellement besoin de bras pour soigner les personnes malades.

Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé lors de son point de presse quotidien qu'une solution concrète était en train de se mettre en branle.

Le département de médecine de l'hôpital de Chicoutimi, communément appelé le D2, est en processus d'être complètement fermé afin de libérer du personnel pour aller prêter main-forte au CHSLD de la Colline.

L'unité de soins, qui comprend une vingtaine de lits, est beaucoup moins utilisée en raison de la crise actuelle et l'annulation de chirurgies non-urgentes.

La dizaine de patients qui y sont hospitalisés seront relocalisés dans un autre secteur de l'hôpital où le taux d'occupation est également faible.

Cette mesure permettra de dégager du personnel. Une quinzaine d'employés seront ainsi transférés au CHSLD de la Colline. Il s'agit d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposées aux bénéficiaires, autant sur des quarts de travail de jour, de soir et de nuit.

Si tout va comme prévu, l'aide au CHSLD de la Colline pourrait être apportée dès vendredi, selon la directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chantale Boivin.

«Ce sont des paires de bras extrêmement précieuses qui peuvent venir nous prêter main-forte... Ça fait une grosse différence parce que ce sont des types d'emploi qui sont rares», a affirmé Mme Boivin.

Au CHSLD de la Colline, un total de 26 employés sont absents du travail, soit parce qu'ils sont infectés, en quarantaine ou qu’ils refusent d'entrer travailler.

L'établissement figure parmi les résidences pour personnes âgées les plus touchées à travers le Québec avec plus de 25% de ses bénéficiaires infectés et quatre décès.