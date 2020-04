COVID-19: l'Orchestre symphonique de Longueuil offre un concert aux aînés

Groupe grandement à risque de contracter la COVID-19, les aînés du Québec sont actuellement confinés avec sérieux. Afin de les égayer un peu, le directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSL), Alexandre Da Costa, a décidé de venir à eux pour leur offrir des miniconcerts à l’extérieur.

En compagnie de cinq musiciens de l’OSL, le maestro s’est donc rendu à la résidence Chartwell Villa Rive-Sud pour les retraités, à Longueuil, pendant le week-end de Pâques. Respectant les consignes d'espacement social, ils se sont installés dans le stationnement de l’établissement.

Pour Alexandre Da Costa, il était important de «sentir aussi, comme musiciens, qu’on est utiles, qu’on fait quelque chose. On est confinés comme tous, mais, une fois de temps en temps, on peut sortir pour donner un petit peu de musique aux gens qu’on aime et qui en ont besoin», explique-t-il en ligne.

Le chef et ses musiciens comptent bien répéter l’expérience. D’autres prestations devant des résidences pour aînés sont prévues au cours des prochaines semaines – notamment pour la fête des Mères et la fête des Pères – en Montérégie, entre autres à Longueuil, Saint-Bruno et Boucherville.

«Le confinement va durer pour beaucoup de gens, pour beaucoup d’aînés. Je pense qu’un concert comme ça a sa place, et ça fait en sorte qu’on peut amener un petit peu de musique, un petit peu de soleil, dans la vie de beaucoup de gens qui sont très confinés, très seuls», observe Alexandre Da Costa.