Crise du coronavirus: pas de hausse de taxes prévue à Montréal

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’a pas l’intention pour l'instant d’augmenter les taxes des résidents, malgré les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie de la métropole.

«Ce n’est absolument pas un scénario qu’on envisage ou qu’on veut. Il n’y a personne aujourd’hui qui se dit "la solution, c’est d’augmenter les taxes"», a affirmé mercredi la mairesse, en marge d’une annonce sur des mesures d’aide aux PME.

«Après ça, on verra dans les prochains mois à quoi ça va ressembler. On sait que c’est déjà difficile pour les citoyens et les citoyennes, on ne veut pas en rajouter. Mais il est beaucoup trop tôt pour pouvoir dresser un portrait global de la situation», a poursuivi Mme Plante, qui dit ne pas vouloir sabrer dans les services aux citoyens.

Malgré un surplus de 250,9 millions $ annoncé lors de la reddition de compte financière pour l’année 2019, la Ville de Montréal s’attend désormais à une baisse de revenus.

Cela dit, la mairesse Plante ne craint pas une faille de sa Ville, alors qu’une telle perspective a été évoquée par le maire de Vancouver.

«Les choix qu’on a faits au cours des dernières années – on a gardé des réserves – font en sorte qu’on est en bonne posture. Mais c’est sûr qu’il va y avoir des choix difficiles à faire», a prévenu Mme Plante. Certains projets pourraient ne plus entrer au rang des priorités, a-t-elle dit, sans spécifier lesquels.