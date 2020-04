Pilotes canadiens en F1: des champions et des inconnus

Si la saison de Formule 1 se met en branle, elle restera dans les annales du sport automobile canadien, puisque deux pilotes du pays piloteront à temps plein dans la discipline pour la première fois, soit le Québécois Lance Stroll et l’Ontarien Nicholas Latifi.

Latifi, qui doit entreprendre sa carrière en F1 au volant d’une monoplace de l’écurie Williams, deviendra par le fait même le 15e Canadien à participer à au moins un Grand Prix. Du lot toutefois, seulement trois ont marqué des points et la plupart n’ont roulé qu’une fois à l’occasion du Grand Prix du Canada.

Nicholas Latifi (2020)

Photo d'archives, Martin Chevalier

Profitant de la fortune familiale pour l’aider à monter les échelons, Latifi a malgré tout dû faire ses preuves plus longtemps. Il a ainsi passé quatre saisons en Formule 2, l’antichambre de la F1. En 2019, il a notamment été sacré vice-champion.

L’athlète de 24 ans né à Montréal devra toutefois fort possiblement attendre un moment avant de marquer ses premiers points dans la discipline-reine du sport automobile, puisque Williams croupit à l’arrière du peloton depuis quelques années maintenant.

Lance Stroll (2017-2020)

Photo d'archives, AFP

Stroll a été l’un des rares pilotes à effectuer ses débuts à 18 ans en F1, passant chez Williams quelques mois après avoir remporté le championnat de F3 européenne.

Si certains lui reprochent d’avoir utilisé l’argent de son père pour «acheter un volant», il pourra malgré tout se targuer de quelques faits d’armes, étant notamment le plus jeune pilote de l’histoire à monter sur le podium, à Bakou en 2017. Il avait alors terminé troisième.

Il compte à ce jour 67 points en 62 courses en carrière.

Jacques Villeneuve (1996-2006)

Photo d'archives, REUTERS

Vainqueur des 500 Milles d’Indianapolis et champion de la série Champ Car, Jacques Villeneuve avait plus qu’un nom de famille comme argument pour débarquer en F1, et Williams n’a pas hésité à lui faire signe en 1996.

Ainsi, il a été vice-champion derrière son coéquipier Damon Hill à sa première saison, avant d’être sacré champion la saison suivante, en 1997. Ayant signé 11 victoires en 163 départs, il demeure à ce jour l’un des deux seuls Canadiens à être monté sur la plus haute marche du podium.

Gilles Villeneuve (1977-1982)

Photo d'archives

Ayant amorcé sa carrière de pilote avec les courses de motoneige, c’est lors d’une course de Formule Atlantique en 1976 à Trois-Rivières qu’il s’est fait remarquer en devançant au fil d’arrivée plusieurs pilotes de F1.

Ayant finalement remporté six courses en 67 départs avant d’être tué dans un tragique accident, il est considéré par certains comme le meilleur pilote de F1 à n’avoir jamais remporté le championnat.

Jacques Villeneuve, l’oncle (1981 et 1983)

Photo d'archives, AGENCE QMI

Bien connu pour ses prouesses en motoneige jusqu’à récemment, le frère de Gilles a obtenu trois chances de se qualifier pour une course de F1, soit au Canada en 1981 et 1983, puis à Las Vegas, en 1981. Il n’a toutefois pas été assez rapide pour prendre part à l’une ou l’autre de ces courses.

Et les autres

Jacques l’oncle n’est d’ailleurs pas le seul pilote à n’avoir participé qu’à quelques GP du Canada. Al Pease et Bill Brack ont participé à trois éditions locales, entre 1967 et 1972. Eppie Wietzes l’a fait deux fois, en 1967 et 1974. Peter Ryan, John Cordts, John Cannon, Peter Broeker et Ernie de Vos ont tenté leur chance une fois.

George Eaton (13 courses en 1969, 1970 et 1971) et Allen Berg (neuf courses en 1986) ont vu un peu plus d’action, sans pour autant inscrire de points.

Il va sans dire qu’aucun de ces pilotes n’a marqué les esprits. Sauf peut-être Pease qui est, à ce jour, le seul pilote de l’histoire de la F1 à avoir été disqualifié d’une course parce qu’il était trop lent, en 1969.