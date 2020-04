Préparez-vous à de longs délais dans les garages

Les ateliers mécaniques reprennent du service, ce matin, pour les changements de pneus, les vidanges d’huile et autres réparations, mais les nouvelles mesures sanitaires strictes allongeront les délais d’attente, préviennent-ils.

• À lire aussi: Les centres jardins espèrent avoir «sauvé leur saison»

Leur réouverture était attendue de pied ferme si l’on se fie au volume d’appels exceptionnel observé hier, pour la prise de rendez-vous, désormais obligatoire.

Le Journal est tombé sur plusieurs boîtes vocales pleines, lors d’une tournée téléphonique hier.

« Tout le monde se précipite parce qu’on pense que les pneus d’hiver vont fondre au soleil... mais ça se passe très bien. Les gens sont compréhensifs et ils nous demandent aussi si on va avoir des mesures spéciales. Oui, toutes les mesures vont être prises pour respecter les directives de la santé publique », insiste Réal chez Pneus André Touchette sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Les propriétaires de nombreux garages à qui nous avons parlé, hier, nous ont tous confirmé qu’ils ne serviront aucun client se présentant à l’improviste dans leur établissement.

« L’option sans rendez-vous n’est plus là et il faut considérer que tous nos employés doivent être à deux mètres. Donc si j’avais dix conseillers au comptoir auparavant, là, je dois en mettre cinq. On n’aura pas la même efficacité à travers tout ça. On ne se le cachera pas, on ne pourra pas rouler à plein régime », avertit Mélanie Desharnais, vice-présidente du Groupe Desharnais Pneus et Mécanique à Québec.

Désinfection des véhicules

Les procédures de désinfection des véhicules des clients ralentiront aussi la cadence dans les ateliers mécaniques.

Toutes les surfaces de contact comme les clés, les poignées, le bras de vitesse, le volant ou la console devront être nettoyées à l’arrivée et au départ de chaque client.

« Nous, on s’assoit dans les véhicules et dans les microbes des gens. Or notre priorité, c’est notre sécurité puis la sécurité des clients. Donc il va y avoir des délais. On veut éviter la contagion chez nos travailleurs et on ne veut pas être obligés de fermer pour deux semaines, le temps d’une quarantaine. Je pense que la majorité des clients va comprendre », affirme Kevin Ahern chez Dubé Pneu et Mécanique à Montréal.

Fini les salles d’attente bondées

Le nombre de personnes admises dans les salles d’attente sera aussi considérablement réduit. « Dans nos plus petites succursales, on va même demander aux gens d’attendre à l’extérieur. Les gens ont hâte de changer leurs pneus, mais ce n’est pas une urgence non plus. La température idéale, c’est à partir de 7 degrés », relativise Annie Germain chez Pneus Ratté.

Au CAA-Québec, on rappelle également que la date limite pour retirer les pneus à crampons a été repoussée au 5 juin.

Leur téléphone ne dérougit pas

« Tout de suite après l’annonce de M. Legault [lundi], le téléphone n’a pas arrêté de sonner. C’est un beau problème. Pour nous, le rush du printemps va être décalé jusqu’à la mi-juin. »

– Yvan Bergeron, propriétaire du Centre de l’auto Val-Bélair

« On a mis des mesures en place avec un plexiglas, et on a mis ça sécuritaire, un peu comme dans les supermarchés, avec le nettoyage des mains en entrant. On va tolérer un seul client à la fois dans le bureau. »

– Keven Tremblay, propriétaire d’une bannière Fix Auto