Quatre autres décès à Québec et à Lévis

Quatre autres personnes ont perdu la vie à Québec et à Lévis dans des résidences pour aînés.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé mercredi 17 nouveaux cas positifs à la COVID-19 et trois décès supplémentaires, ce qui porte le total à 528 personnes infectées et 18 décès à ce jour sur le territoire.

« La hausse actuelle du nombre de cas était prévisible, puisque nous avons effectué récemment un dépistage systématique de tous les employés et usagers de nos trois milieux d’hébergement où il y a actuellement une éclosion sur notre territoire », a déclaré le Dr Desbiens.

Deux au Jeffery Hale

Au Jeffery Hale, déjà sous haute surveillance, on compte deux nouveaux décès pour un total de 11. Le nombre d’usagers positifs est de 47, en plus de 30 membres du personnel, pour un lourd bilan de 77 personnes infectées.

Au CHSLD Paul-Triquet, l’éclosion progresse toujours avec 15 usagers positifs et 14 membres du personnel, alors qu’au Manoir de Courville, on compte un premier décès en plus des 38 cas confirmés.

Les visites sont interdites depuis plus d’un mois sauf pour des raisons humanitaires, notamment en soins palliatifs. Près de 30 % des cas positifs ne sont plus reliés à des voyageurs.

Dans la Capitale-Nationale, les secteurs les moins touchés par le coronavirus sont la région de Portneuf, la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans, ainsi que Charlevoix.

Au Manoir Liverpool

En Chaudière-Appalaches, cinq nouveaux cas positifs à la COVID-19 portent à 291 le nombre total.

Au Manoir Liverpool, un site critique, un autre décès est survenu, portant à cinq le nombre de morts dans cette résidence. Le bilan total pour la région de Chaudière-Appalaches est de six décès.

Au Manoir Liverpool, on dénombre 38 cas confirmés. Depuis le 10 avril, le CISSS de Chaudière-Appalaches assume la gestion des activités dans cette résidence.

Sur le territoire de Chaudière-Appalaches, les secteurs de Montmagny, L’Islet et les Etchemins sont les moins touchés.