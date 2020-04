Récits d’horreur en CHSLD: «C’est la cohue générale»

Les histoires d’horreur relatant les conséquences directes du manque de ressources en CHSLD se sont multipliées au cours des derniers jours.

Une infirmière, qui a été appelée en renfort au CHSLD La Pinière à Laval, déplore un manque de ressources criant.

«Lorsqu’on est arrivés, on a été témoins d’un manque d’employés. C’était la cohue générale, personne ne semblait savoir quoi faire, on ne savait pas qu’on arrivait pour aider. C’était un peu le bordel. On fait le maximum qu’on peut avec les ressources qu’on a, mais ce n’est pas acceptable», raconte l’infirmière, qui préfère garder l'anonymat, à TVA Nouvelles.

«Quand on travaille de nuit par exemple et que tu vas porter un verre d’eau à un patient, c’est clair qu’il n’a pas bu depuis longtemps. L’une de mes collègues m’a raconté qu’elle a placé une patiente dans son lit d’une certaine manière avant de quitter, et, la nuit suivante, elle n’avait pas bougé. Ses vêtements n’avaient pas été changés et son dentier était encore dans la bouche. Ce sont des signes qui montrent qu’il manque de personnel pour faire tout ce qu’il y a à faire», énumère-t-elle.

L’infirmière explique que les employés se protègent peu ou pas, menaçant ainsi la vie des résidents. Elle prétend qu’il n’y a pas de pénurie d’équipements de protection à l’heure actuelle et que bon nombre d’employés ne prennent pas la peine de se changer entre une chambre «COVID» et une chambre «non COVID».

Besoins de base

Outre la pandémie, le manque de ressources est si évident qu'il est difficile de répondre aux besoins de base des résidents.

«On n’a pas assez de ressources pour rendre tout le monde confortable, s’assurer que tout le monde a mangé, a été changé et est au sec, a reçu ses médicaments pour la douleur... On manque de ressources pour faire tout ça.»

L’infirmière en question dit ne pas blâmer le CHSLD La Pinière, mais plutôt un manque de coordination et d’organisation de la part du gouvernement.

Mardi, le gouvernement du Québec a fait paraître une liste des CHSLD les plus problématiques, par «soucis de transparence». On en compte 25 désignés en rouge, indiquant que le taux de contagion des résidents à la COVID-19 dépasse les 25%.

Dans le Grand Montréal, 41 établissements sont qualifiés de «critiques».

De ce nombre, cinq établissements sont indiqués en rouge, soient le CHSLD Sainte-Dorothée, le centre d’hébergement Yvon-Brunet, le CHSLD Joseph-François Perreault, l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et le centre d’hébergement LaSalle, qui comptent, pour la plupart, plus d’une dizaine de cas d’infection.

Cette liste ne permet toutefois pas de connaître la fréquence des dépistages réalisés au sein des établissements.