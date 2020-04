Royaume-Uni: des antennes-relais attaquées sur fond de théories complotistes

Une vingtaine d’antennes-relais ont été attaquées au Royaume-Uni à la suite de la diffusion de rumeurs liant la 5G à la propagation du nouveau coronavirus, selon les médias britanniques, poussant le gouvernement à hausser le ton mercredi contre « une folle théorie complotiste ».

Entre autres, deux jeunes de 18 et 19 ans soupçonnés d’avoir incendié une antenne relais mardi à Dagenham (grande banlieue de Londres) ont été arrêtés, et dans le West-Yorkshire, la police a ouvert une enquête pour déterminer les causes d’un autre incendie sur une antenne d’Huddersfield mardi matin.

Mercredi, le porte-parole du gouvernement britannique a fustigé ces attaques « apparemment inspirées par cette folle théorie complotiste, qui circule sur internet », qu’il a qualifiée de « complètement absurde ».

Soulignant le rôle « essentiel » du réseau de télécommunications pour le service de santé public, le NHS, mais aussi pour la population afin de pouvoir rester en contact avec leurs proches pendant cette « période difficile ».

En Irlande, où une antenne-relais a également été attaquée pendant le week-end, le gouvernement a lui aussi mis en garde le public contre ces théories.