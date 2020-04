Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Est-ce que les deux mètres de distanciation physique sont suffisants? Des experts en doutent.»

«Les deux mètres, c’est la distance qu’on privilégie quand on est seul. Quand on est trois ou quatre, on multiplie les projections et on risque plus facilement la contamination. Éviter de se regrouper, de parler beaucoup, de parler fort.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est ce qu'une personne atteinte de leucémie LMC sous traitement stabilisant depuis 10 ans et en confinement est à plus grand risque si elle est en contact avec ses enfants?» - Robert

«Vous avez une condition qui vous prédispose à des complications. Ça dépend comment vos enfants respectent le confinement. Vous êtes relativement protégé parce que vous avez le même écosystème. Si vous enfants côtoient d’autres enfants, vous devriez vous isoler.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis préposée aux bénéficiaires et je n'ai toujours pas reçu le bonus annoncé par le gouvernement du Québec. Est-ce que je devrai en faire la demande?» - Sonia

«Les travailleurs de la santé n’auront pas à en faire la demande. C’est une subvention salariale qui sera versée à votre employeur qui devra la distribuer.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon conjoint a eu un rhume. À la demande de son patron, il a passé un test pour le COVID-19 au résultat négatif. Son employeur exige néanmoins un confinement de 14 jours. Qui doit le payer pour ces jours de congé?» - Marie-Claude

«L’employeur a le droit, s’il estime qu’il y a un risque, de demander que l’employé reste à la maison. A-t-il des congés de maladie ou une assurance privée? Sinon, s’il est 14 jours consécutifs sans revenu d’emploi, il pourra faire la demande de la PCU.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Mon conjoint est mécanicien et il est à la maison, avec notre enfant, depuis la fermeture des écoles. Aurait-il droit de refuser de rentrer au travail et de toucher la prestation canadienne d'urgence?» - Audrey

«Si votre conjoint doit s’occuper d’un enfant et qu’il répond à tous les autres critères, il a le droit de rester à la maison avec votre enfant.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J'ai effectué une demande d'assurance-emploi qui m'a été refusée pour nombre d'heures travaillées insuffisantes. Est-ce à dire que je ne pourrai pas obtenir la prestation canadienne d'urgence?» - Maguie

«Si vous en faites la demande sur le site web de l’assurance-emploi, il est possible qu’on vous la refuse. Tous ceux qui doivent faire une demande, faites-la directement sur le site web de l’Agence du revenu du Canada. Ceux que ça fait 15 jours, faites une nouvelle demande sur l’Agence du revenu.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie