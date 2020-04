Triste nouvelle

Pierre Villa, est décédé en début de semaine à Laval, près de Montréal, à l’âge de 75 ans. Pierre fut très présent dans la grande région de Québec. Plusieurs l’ont connu au Carnaval de Québec dont il fut président en 1975. D’autres se rappellent de lui à l’antenne de Télé-4 à Québec avec son émission La Bande à Villa avec Pierre Champagne et Rémy D’Anjou.

Pierre fut aussi directeur général de la succursale Labatt à Québec dans les années 1980 et président du Gala « Choix du Consommateur » en autres. Sa fille Emmanuelle Villa habite toujours à Québec. Elle fait carrière depuis plusieurs années dans le monde de la restauration. Elle est associée présentement avec la brasserie Les Mordus de l’hôtel Le Clarendon. Mes condoléances à toute la famille.

Notre-Dame de Paris brûle

Le 15 avril 2019, vers 16h50 (heure de Paris), une violent incendie éclate dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l’art gothique et emblème de la capitale française. Quatre cents pompiers luttent pour tenter de circonscrire au plus vite le feu. Vers 17 h 50, la flèche de la cathédrale, l’un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s’effondre. En quelques heures, une bonne partie du toit de l’édifice semble avoir été réduite en cendres, et l’on ignorait encore vers 21 h l’étendue des dégâts à l’intérieur de la cathédrale. Le feu s'est propagé à grande vitesse, des combles à la toiture.

Anniversaires

Denis Shapovalov (photo), joueur de tennis canadien de parents d'origine russe...Éric Duhaime, animateur radio au FM 93, 51 ans...Danielle Jeffrey, membre de l'Ordre de Bonhomme, 68 ans...Marcel Bédard, ingénieur et maire de Beauport de 1970 à 1980, 780 ans...Emma Watson actrice britannique (Harry Potter), 30 ans...Noémie Yelle, comédienne québécoise, 37 ans...Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et actrice québécoise, 46 ans...Samantha Fox, chanteuse britannique, 54 ans...Pierre Aubry, avec les Nordiques de 1980 à 1984, 60 ans...Francis Reddy, comédien et animateur, 61 ans...Kevin Lowe, président et chef des opérations hockey chez les Oilers (LNH), 61 ans...Josiane Balasko, actrice, réalisatrice, scénariste, romancière française, 70 ans....Claudia Cardinale, actrice italienne, 82 ans. (Photo Denis Shapovalov)

Disparus

Le 15 avril 2019. Owen Garriott (photo), 88 ans, astronaute américain qui a effectué deux vols spatiaux (Skylab 3 et Columbia (STS-9)...2018. R. Lee Ermey, 74 ans, acteur américain surtout connu pour son interprétation brutale du Sgt. Hartman dans Full Metal Jacket....2018. Vittorio Taviani, 88 ans, cinéaste italien...2017. Allan Holdsworth, 70 ans, musicien britannique...2015. Jonathan Crombie, 48 ans, acteur canadien (Anne, la maison aux pignons verts)...2013. Richard LeParmentier, 66 ans, acteur américano-britannique...2012. Murray Rose, 73 ans, nageur australien...2011. Vincenzo La Scola, 53 ans, ténor italien...2008. Robert Fortin, 52 ans, poète et directeur de collection aux Éditions de l'Hexagone...1992. Roméo Pérusse, 65 ans, comédien et fantaisiste né à Trois-Rivières...1990. Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d’origine suédoise...1980. Jean-Paul Sartre, 75 ans, écrivain et philosophe.