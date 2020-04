Une pause qui a servi Raitala

Il y a des gens pour qui la pandémie de COVID-19 peut avoir un tout petit côté positif. Le capitaine de l’Impact, Jukka Raitala, fait partie de cette catégorie bien malgré lui.

Cette pause imposée par la Major League Soccer depuis le 12 mars lui permet de tranquillement se remettre d’une fracture du péroné sans pour autant rater de matchs.

La blessure devait le tenir à l’écart du jeu pour une période de 8 à 12 semaines, mais la guérison va bien.

« J’ai retiré la botte orthopédique il y a deux semaines, je fais du vélo, mais je n’ai pas encore commencé à courir, j’ai encore des raideurs », a-t-il confié au moment de l’entrevue, il y a quelques jours.

Plus grave

Raitala s’est blessé au tout début du match retour de la Ligue des champions contre Saprissa, mais il est resté dans le match jusqu’à la mi-temps.

« Après une dizaine de minutes, je me suis dit que je pouvais jouer malgré la blessure, mais ce n’était probablement pas une bonne idée.

« J’étais probablement trop fier pour lever la main et dire que je n’étais pas en mesure de continuer. Je sentais un cliquetis dans le côté de ma jambe que je n’avais jamais expérimenté auparavant, mais je ne pensais pas que c’était aussi sérieux. »

Raitala affirme ne pas savoir s’il s’agit d’un geste de courage d’être demeuré dans le match malgré la douleur, mais ça nous en a dit encore plus sur son caractère.

Petite surprise

Cet épisode a mis le couvert sur un semblant de controverse à la suite de la nomination de Raitala au poste de capitaine alors que de nombreux partisans s’attendaient à ce que le titre laissé vacant par le départ de Nacho Piatti revienne à Samuel Piette.

« Ç’a été une petite surprise quand Thierry [Henry], m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle. C’est évident que ça donne une poussée de confiance.

« C’est une belle occasion à 31 ans. Je n’avais jamais été capitaine auparavant et je ne m’étais jamais arrêté à cette possibilité. »

Quand Henry lui a expliqué sa décision, il a notamment parlé de son expérience et de l’ascendant qu’il exerce sur ses coéquipiers même si, comme la majorité des Finlandais, Raitala est un homme discret.

« Je prends toujours les choses au sérieux, je veux toujours bien m’entraîner et que tout le monde soit prêt et professionnel. Je suis à l’heure, je fais bien les choses et je m’attends à la même chose des autres », a-t-il résumé.

Euro 2021

De nombreux observateurs estimaient que la blessure subie par Raitala venait compromettre ses chances de participer à l’Euro en juin prochain.

Ainsi, la pandémie est venue lui donner un autre coup de pouce puisque la compétition a été reportée à l’année prochaine.

Mais Raitala croit qu’il aurait été en mesure d’y participer malgré tout.

« Les gens me disent que je suis chanceux que l’Euro soit reporté, mais si je regarde ça en ce moment, si on l’avait joué, dans deux mois j’aurais été correct.

« J’ai été inquiet quand on m’a dit que c’était une fracture, mais j’ai vite compris que j’aurais été en mesure de jouer assez rapidement. »

À la maison

Comme la majorité des citoyens, Raitala est confiné à la maison avec sa conjointe et leur petite fille de deux ans et demie.

« Ma fille ne pourrait pas être plus heureuse d’avoir ses deux parents à la maison en même temps. »

Il suit évidemment de près la situation en Finlande, où sa famille et celle de sa conjointe sont en sécurité, la plupart d’entre eux s’en remettant au télétravail.

Quant à un retour éventuel sur la pelouse, il a rappelé qu’il y a de choses plus importantes que le soccer en ce moment. Il a dit ne pas être au courant que les clubs allemands ont obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement cette semaine.

« Ce n’est pas entre nos mains en ce moment, nous allons laisser les autorités compétentes décider », a-t-il dit au sujet d’un retour au jeu pour les équipes de la MLS.