LACROIX, Yvonne



Au CHU de Québec Hôpital St-François d'Assise, le 8 avril 2020, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Yvonne Lacroix, épouse de feu monsieur Irené Boulé, fille de feu madame Rosa Pépin et de feu monsieur Placide Lacroix. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Alain, son conjoint Jean Landry, ses frères et sœurs: Marcel (feu Michèle Laflamme, Hélène Gauthier), Roger Lacroix (Christiane Vallerand), feu Émilie (famille Alphonse-Marie Loubert), feu Cécile (famille Denis Caron), feu Lisette (famille Gaby Talbot); ses neveux et nièces, en particulier, Stéphane, Daniel et Sylvain, ses amies de Château-Richer, Thérèse Barbeau et Colette Everell, les membres de la famille Landry, ainsi que plusieurs amies: Jacqueline, Anita, Jojo, Marlène, Gisèle, etc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec.