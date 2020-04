LÉVESQUE, Guy



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 13 avril 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Guy Lévesque, fils de feu monsieur Marcel Lévesque et de feu dame Thérèse Plourde. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa grande amie Marie Nassif; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (feu Nicole Joly), Thérèse (feu Gilles Lapierre), Gérard, Raymonde (Daniel Guillemette), Pierrette (Gaston Picard), Jocelyne (Réjean Massé), Céline (Guy Gaudreau) et Claudette (Robert Guillemette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur de de l'AVC, 475, avenue des Replats, bureau 261, Québec QC, G2J 1B8.