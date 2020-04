BOLDUC, Louise



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 25 mars 2020, à l'âge de 68 ans 9 mois, est décédée dame Louise Bolduc. Née à Québec, le 8 juin 1951, elle était la fille de dame Marie-Louise Julien et de feu monsieur Lauréat Bolduc. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Fernand Bolduc; sa sœur Pauline Bolduc (feu Lauréat Dufour), feu Arthur Bolduc, feu Constant Bolduc (Noëlla Dufour), son amie Josée Poirier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de