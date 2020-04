BERTRAND, Marcel



À Québec, le 2 avril 2020, à son domicile, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Bertrand, époux de madame Denise Bédard, fils de feu madame Blanche Arpajou et de feu monsieur Georges Bertrand. Il a œuvré, avec fierté toute sa vie dans les Orgues et particulièrement les Orgues Casavant.Il est allé rejoindre sa fille bien-aimée Josée décédée en 2012, ainsi que son frère Jean-Louis décédé en 2017. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Mario et Dominique; ses petits-enfants: Frédéric, Marjorie, (Ludovic Raby), Charles; son gendre Louis Bérubé. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Roger Bédard (feu Thérèse Dombronski) et feu Jacqueline Bédard (feu Paul Labrecque); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel en neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués et leur gentillesse.